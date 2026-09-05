«Никак не замолить»: священник высказался о грехе аборта и покаянии

Православная церковь однозначно воспринимает аборт как убийство, и этот грех, по словам священника Василия Листового, невозможно замолить или искупить никакими действиями. В беседе с изданием «Кулик» батюшка объяснил, почему церковь категорически против прерывания беременности, и что остается женщине, которая уже совершила этот поступок.

Священник Василий Листовой в беседе с изданием «Кулик» рассказал, что церковь однозначно воспринимает аборт за убийство. Он подчеркнул: ничего с этим сделать нельзя, никак не замолить грех, а потому аборт делать категорически не стоит.

По его словам, воля Божья — дать женщине малыша, продолжение самой себя. Листовой напомнил, что многие женщины десятилетиями жалеют о содеянном. Зачастую бывает так, что после аборта они больше не могут иметь детей, хотя очень хочется.

Тем, кто уже совершил этот поступок, священник советует задуматься, как правильно провести оставшееся время, данное Богом. Он призывает молиться, стараться спасти свою душу и обязательно покаяться. Также батюшка рекомендует сходить в храм и поговорить со священником.

Отдельно Листовой обратился к тем, кто стоит перед выбором: он призвал не совершать греха и исполнить волю Бога, подарившего еще одну жизнь.