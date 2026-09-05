Участник СВО из Японии принял православие и стал Даней

Сражающийся в рядах ВС России японец Канэко Даисаку с позывным Даня принял православие, чтобы после смерти оказаться рядом с погибшими товарищами. Об этом он рассказал в интервью военкору Юрию Котенку, используя программу-переводчик на смартфоне. Информация опубликована у журналиста в MAX.

Журналистка обратила внимание на крестик на груди бойца и спросила о его вере. Канэко признался, что он православный христианин, но объяснить причины по-русски не смог, несмотря на старания. Тогда он воспользовался переводчиком в телефоне.

«Я хочу, чтобы в случае моей смерти моя душа отправилась в то же место, что и души моих друзей. Поэтому в декабре я крестился в православной церкви», — поведал динамик.

Даисаку сражается на стороне России с 2023 года. Решение принять крещение он объяснил глубокой связью с побратимами и желанием разделить с ними судьбу в загробной жизни. Согласно данным, фигурант пополнил ряды ВС РФ в зоне проведения спецоперации.