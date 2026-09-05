Глава Подольска вышел на лед с Фетисовым и ветеранами хоккея

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с коллегами из Чехова и Лыткарина, а также ветеранами подольского хоккея вышел на лед в товарищеском матче. Игру личным участием поддержал депутат Госдумы, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Вечером 4 сентября на льду встретились люди разных поколений и профессий. Здесь не было рабочих вопросов и протокольных речей — только азарт, командный дух и удовольствие от игры.

Артамонов, комментируя матч, подчеркнул: Подольск по праву можно назвать хоккейным округом. Он поблагодарил всех участников за отличный вечер, энергию и спортивный настрой, пообещав проводить такие встречи на регулярной основе.

Счет в товарищеском матче, по словам организаторов, отошел на второй план. Гораздо важнее — возможность провести время вместе и лишний раз убедиться, что спорт способен объединять людей независимо от статуса и возраста.