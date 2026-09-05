Россиянам объяснили, как начисляют плату за ЖКУ при поломке счетчика

Поломка счетчиков воды и электроэнергии влияет на размер платежей по-разному. Как напоминает канал «Объясняем.рф», если вышел из строя электросчетчик, плату начислят по среднему расходу за прошлые периоды, а в случае с водяным прибором — первые три месяца по среднему, затем по нормативу.

В случае поломки электросчетчика сумма за свет рассчитывается по среднему потреблению за предыдущие периоды. Однако если проверяющий обнаружил неисправность, а собственник вовремя не сообщил о ней, платеж начислят по нормативу с повышенным коэффициентом.

С приборами учета воды ситуация иная: первые три месяца после поломки плата рассчитывается по среднему показателю, затем — по стандартному нормативу потребления. В любом случае, специалисты советуют сразу же уведомлять управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию о неисправности.

Что касается замены, то электросчетчик меняют бесплатно. Исключение — если владелец хочет заменить исправный прибор по собственной инициативе, например, на многотарифный: тогда расходы ложатся на него. Замена счетчиков воды — обязанность собственника. Льготники — малоимущие, инвалиды I и II групп, ветераны труда и Великой Отечественной войны — освобождаются от оплаты работ, но сам прибор приобретают за свой счет.

Сроки замены также различаются: электросчетчик должны установить в течение полугода с момента поломки, водяной — в течение 30 дней.