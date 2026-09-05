В России изымают шесть серий распространенного в больницах препарата

Росздравнадзор распорядился отозвать из медицинских учреждений и аптек шесть серий контрастного препарата ирландского производства. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на проект SHOT ПРОВЕРКА, внутри флаконов могли остаться металлические частицы, которые при попадании в кровоток способны вызвать закупорку сосудов, инсульт или летальный исход.

Препарат широко применяется при компьютерной томографии и рентгеновских исследованиях для детальной визуализации сосудов, сердца, почек и других органов. Его назначают как взрослым, так и детям. Однако еще весной Всемирная организация здравоохранения предупредила о производственном дефекте: внутри полипропиленовых флаконов могли оставаться металлические частицы. Производитель — компания GE HealthCare — подтвердил как минимум один такой случай.

Если металлический фрагмент попадет в кровоток вместе с контрастным веществом, он может перекрыть сосуд и вызвать эмболию. Среди возможных осложнений — дыхательная недостаточность, ишемия сердца, инсульт, полиорганная недостаточность и смерть.

Изъятию подлежит препарат с концентрацией 350 мг йода на миллилитр, во флаконах по 100 мл. Упаковка из десяти флаконов стоит около ₽16 тыс. Срок годности отзываемых серий — с июля по декабрь 2028 года. Аптекам и больницам предписано немедленно прекратить продажу и применение препарата, изолировать его и вернуть производителю.

Журналистская проверка показала, что препарат в указанной форме по-прежнему доступен для заказа в отдельных местах.