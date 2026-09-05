Россиянам назвали самые полезные и опасные заготовки на зиму

Ученая Пермского Политеха Нина Вишневская рассказала «Газете.ру» , какие домашние заготовки на зиму приносят пользу, а какие могут стать смертельно опасными. В топе полезных — квашеная капуста и моченые яблоки, в списке рискованных — маринованные грибы и соленые огурцы.

Профессор ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская выделила несколько видов заготовок, которые действительно укрепляют здоровье. Квашеная капуста — лидер среди них: при брожении в ней размножаются пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника. Продукт богат витаминами С и К, а калорийность составляет всего около 19 ккал на 100 граммов. Моченые яблоки — источник калия, железа и клетчатки, полезны для сердца и пищеварения. Лечо благодаря железу и витамину С помогает профилактике анемии.

Особо эксперт отметила смородину, протертую с сахаром. Поскольку ягода не подвергается варке, в 100 граммах сохраняется до 177% суточной нормы витамина С. Продукт полезен даже во время приема антибиотиков. Кабачковая икра ценна ликопином и витамином Е, замедляющими старение кожи.

Однако не все закрутки безопасны. Самой рискованной Вишневская назвала маринованные грибы. В герметичной банке споры Clostridium botulinum начинают вырабатывать ботулотоксин — один из сильнейших ядов, вызывающий паралич. Токсин не имеет цвета, вкуса и запаха, поэтому определить его невозможно.

В соленых огурцах — около 2,5 граммов соли на 100 граммов, что составляет половину дневной нормы. Это создает нагрузку на сосуды и давление. Варенье эксперт назвала сладким «врагом поджелудочной»: две ложки могут содержать до 25 граммов сахара. Вишневская советует сушить или замораживать грибы вместо консервации, а варенье есть редко и понемногу.