Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии
Авария оставила 42 411 человек в Дагестане без электричества
Фото: [Мужчина вкручивает лампу в патрон/Медиасток.рф]
В Дагестане произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 42 тыс. человек в 22 населенных пунктах двух муниципальных районов, информируют в Главном управлении МЧС РФ по региону.
Отключение затронуло значительную территорию республики. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, информация об инциденте поступила от диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы.
К ликвидации последствий аварии привлечены две специализированные бригады электриков. Всего в ремонтных работах задействованы девять человек и три единицы техники. По предварительным оценкам оперативных служб, полное устранение неполадок займет несколько часов. Стабилизация ситуации ожидается к 23:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что очевидцы сняли обстановку в Сочи на фоне атаки БПЛА.