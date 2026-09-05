Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии

В Дагестане произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 42 тыс. человек в 22 населенных пунктах двух муниципальных районов, информируют в Главном управлении МЧС РФ по региону.

Отключение затронуло значительную территорию республики. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, информация об инциденте поступила от диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы.

К ликвидации последствий аварии привлечены две специализированные бригады электриков. Всего в ремонтных работах задействованы девять человек и три единицы техники. По предварительным оценкам оперативных служб, полное устранение неполадок займет несколько часов. Стабилизация ситуации ожидается к 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли обстановку в Сочи на фоне атаки БПЛА.