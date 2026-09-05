Плющенко выбросил серебряную медаль в Ванкувере

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью Sport24.ru вспомнил самые трудные моменты карьеры. По его словам, поражения — необходимая часть роста, а отчаиваться нельзя даже после 18 операций. Фигурист также признался, что после Игр в Ванкувере выбросил серебряную медаль, которую позже вернули канадские полицейские.

Плющенко отметил, что самым сложным испытанием стало первое серебро Олимпиады. Тогда, по его словам, рядом оказались тренер и родители, которые поддержали и напомнили: впереди еще могут быть Игры.

Он также поделился малоизвестной историей о серебряной награде 2010 года. Спортсмен признался, что выбросил медаль, но канадские полицейские нашли ее и принесли. На вопрос, его ли это награда, Плющенко ответил:

«Нет, это не моя. Моя — другого цвета»

Фигурист подчеркнул, что за плечами — 18 операций, но жаловаться нельзя. Примером для него служат паралимпийцы, которые каждый день преодолевают себя.

«А у нас есть все, поэтому нам намного легче: только не жаловаться и не плакаться. Работать, работать и еще работать. С целью — вперед», — передает слова Плющенко корреспондент Sport24 Анна Афонская.

Ранее представители российского спорта высказались о решении Плющенко-младшего о переходе в Азербайджан.