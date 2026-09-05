В Кремле стартовали переговоры Путина со спецпосланниками Трампа

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Открывая переговоры, российский лидер назвал предстоящее обсуждение непростым. Американской делегации предшествовал деловой обед с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, продлившийся около 3,5 часов.

Американские спецпосланники прибыли в Москву днем 5 сентября. Их самолет приземлился в аэропорту Внуково в 12:52, где делегацию встретил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Затем кортеж направился к резиденции посла США в России.

Перед визитом в Кремль Уиткофф и Кушнер провели деловой обед в ресторане в центре Москвы. Встреча с Дмитриевым заняла около 3,5 часов — около 19:00 дипломаты покинули заведение и отправились в Кремль на переговоры с Путиным.

Президент РФ, начиная встречу, отметил сложность обсуждаемой повестки. Детали переговоров на момент публикации не раскрывались.

Ранее Путин приказал войскам приостановить удары по Киеву.