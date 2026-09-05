Путин раскрыл, откуда поступила просьба о прекращении ударов по Киеву

Россия получила официальную просьбу о временном прекращении ударов по Киеву — по каналам спецслужб и министерства иностранных дел. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава государства подчеркнул, что уже отдал соответствующую команду, и с нуля часов 5 сентября удары по украинской столице не наносятся.

Встреча в Кремле состоялась после того, как американская делегация прибыла в Москву. Самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился во Внуково днем 5 сентября. В аэропорту переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж направился к резиденции посла США в России, а затем — в Кремль.

Открывая переговоры, Путин попросил передать наилучшие пожелания и слова благодарности американскому лидеру. Президент также сообщил, что просьба о паузе в ударах по Киеву поступила в Россию через официальные каналы. Команда о прекращении атак, по его словам, уже выполнена.

Детали дальнейших договоренностей не раскрывались. Ранее Кремль подтверждал, что трехдневное прекращение ударов по Киеву связано с визитом американских представителей и необходимостью обеспечить безопасные условия для контактов.