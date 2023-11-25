Международный турнир по смешанным боевым Единоборствам ММА пройдет в Павловском Посаде

Накануне в подмосковном Павловском Посаде состоялась официальная процедура взвешивания бойцов перед Международным турниром по смешанным боевым Единоборствам ММА среди профессионалов «OLD GUARD DIVISION IX». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Взвешивание перед боем – неотъемлемая и очень яркая часть турнира. Подготовка к процедуре требует от спортсмена огромной выдержки и проявления настоящей силы воли», - подчеркнули в администрации округа.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие почти 30 спортсменов из России, Ирана и Узбекистанм. Все участники турнира в боевом настроении, готовы побеждать. Гостей мероприятия, несомненно, ждут зрелищные и интересные бои.

Жителей и гостей муниципалитета приглашают посетить данное спортивное мероприятие, которое пройдет в Дворце спорта «Надежда».