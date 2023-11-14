Международный турнир по смешанным боевым Единоборствам ММА пройдет в Павловском Посаде

Соревнование по смешанным боевым Единоборствам ММА Международного уровня состоится в подмосковном Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

В чемпионате примут участие профессиональные борцы «OLD GUARD DIVISION IX», они сразятся за призы главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова. Спортивное событие посвятят российским солдатам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

В рамках этого соревнования пройдет ряд поединков, в том числе две полуфинальные схватки и главный бой, победитель которого получит звание чемпиона.

Турнир пройдет 25-го ноября в окружном Дворце спорта «Надежда». Начало соревнований в 17:00. Прийти и поболеть за фаворита может любой желающий, вход свободный.