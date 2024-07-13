Международный вечер бокса «Ночь чемпионов IBA» прошел на городском пляже Серпухова

На специально построенной арене на городском пляже Серпухова провели международный вечер бокса «Ночь чемпионов IBA». В соревнованиях приняли участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Танзании, Филиппин, Ирландии и Китая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В главном боксерском поединке Муслим Гаджимагомедов (Россия) техническим нокаутом победил Чжана Чжаосиня и стал обладателем чемпионского пояса во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

На турнире присутствовали глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, российский боец смешанных единоборств Петр Ян, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс, а также олимпийские чемпионы по боксу и множество других именитых гостей.