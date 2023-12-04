Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдет в Люберцах

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста в 15 городах России, посвященный военнослужащим-участникам специальной военной операции. В Подмосковье данное мероприятие пройдет в Люберцах.

Отмечается, что в рамках турнира пройдут соревнования по олимпийским видам спорта: тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо. Участие примут спортсмены из двух возрастных категорий: от 12 до 17 лет и от 18 лет до 21 года. Представители разных видов единоборств сплотятся, отдавая дань памяти погибшим Героям Российской Федерации и чествуя живых современных Героев Отечества.

Телемост между участвующими субъектами и прямая трансляция (ссылка на трансляцию) мероприятий турника позволят одновременно увидеть многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, а также раскрыть тему героизма в России и услышать истории подвигов участников СВО.