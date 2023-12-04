Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдет в Люберцах
Фото: [Соцсети]
Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» в формате телемоста в 15 городах России, посвященный военнослужащим-участникам специальной военной операции. В Подмосковье данное мероприятие пройдет в Люберцах.
Отмечается, что в рамках турнира пройдут соревнования по олимпийским видам спорта: тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо. Участие примут спортсмены из двух возрастных категорий: от 12 до 17 лет и от 18 лет до 21 года. Представители разных видов единоборств сплотятся, отдавая дань памяти погибшим Героям Российской Федерации и чествуя живых современных Героев Отечества.
Телемост между участвующими субъектами и прямая трансляция (ссылка на трансляцию) мероприятий турника позволят одновременно увидеть многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, а также раскрыть тему героизма в России и услышать истории подвигов участников СВО.
«Это поистине уникальное мероприятие и вместе с тем противоречивое. Борьба, единоборства — это же противостояние, а тут столько спортсменов объединяются под одной идеей, сохранения памяти о героях отечества. Жду с нетерпением этого турнира. Предлагаю всем присоединиться, если не на площадках, то тогда в прямом эфире. А молодым спортсменам желаю удачи и показать себя!», — отметил организатор турнира, депутат совета депутатов городского округа Красногорск Илья Шадриков.