Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдет в Подмосковье

В пятнадцати российских городах состоится межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества». Состязания пройдут в формате телемоста и будут посвящены участникам спецоперации.

Разные спортивные федерации страны впервые встретятся в одном турнире. Представители различных видов единоборств сплотятся, чтобы отдать дань погибшим Героям России и чествовать живых Героев Отечества.

В рамках турнира пройдут соревнования по боксу, тхэквандо, кикбосингу, самбо, панкратиону, рукопашному бою, греко-римской и вольной борьбе. В состязаниях будут участвовать спортсмены в возрасте от двенадцати лет до двадцати одного года.

Так, в Московской области во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах пройдут соревнования по рукопашному бою. Также состоятся различные мастер-классы от профессиональных спортсменов, общественников и ветеранов боевых действий. Также зрители и участники турнира смогут написать письма военнослужащим.

В проекте в том числе участвуют Воронежская, Архангельская, Астраханская, Запорожская, Херсонская, Волгоградская и Ростовская области, Крым, Бурятия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что семьям бойцов спецоперации нужно помогать и в нестандартных случаях.

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