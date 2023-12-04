Губернатор Подмосковья: семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях

Меры поддержки для семей участников спецоперации обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Андрей Воробьев напомнил, что незадолго до празднования Дня матери посетил фонд «Защитники Отечества», где встретился с мамами и женами героев. В режиме прямой связи они пообщались с теми, кто сейчас на передовой.

«После общения мы остались, чтобы обсудить разные темы, разные вопросы, беспокойства, которые волнуют семьи», — добавил губернатор.

Он отметил, что перед Новым годом запланированы различные мероприятия для семей с детьми. Однако сейчас три человека из десяти не знают о работе фонда «Защитники Отечества» и о центрах поддержки на местах. Губернатор подчеркнул, что в каждом муниципалитете должны быть дополнительное внимание и сопровождение таких семей по разным вопросам.

«Существует стандартный набор выплат, льгот, но есть и особые случаи, которые можно решить, только если будет чуткое отношение в каждом городе Московской области», — сказал губернатор.

Один из примеров — ситуация, когда дети бойца СВО занимаются спортом в частной секции. В муниципальных учреждениях занятия для них были бы бесплатными. Но и в случае с частным кружком нужно искать решения и оказывать поддержку, подчеркнул Андрей Воробьев.

«Считаю важным и дальше эту работу сопровождать с максимальным вниманием и вовлеченностью», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев провел встречу с матерями участников СВО в Алабино.