Мичков стал лучшим снайпером среди новичков НХЛ

Нападающий клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ забросил две шайбы в ворота «Баффало Сейбрз» (4:5).

Таким образом, россиянин стал лучшим снайпером среди новичков лиги с 26 шайбами. На один гол меньше забил Маклин Селебрини из «Сан-Хосе», на третьем месте остался Каттер Готье из «Анахайма» (20 шайб).

В спорте бомбардиров-новичков Мичков поделил второе место с Селебрини — по 63 очка. Лучшим стал защитник «Монреаля» Лейн Хатсон — 66.

«Филадельфия» Мичкова не сумела пробиться в плей-офф.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.