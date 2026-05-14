Мидоу Уокер и Вин Дизель встретились на премьере «Форсажа» в Каннах и обнялись под аплодисменты

Главным событием стало появление Мидоу Уокер, дочери покойного актера Пола Уокера, и ее крестного отца — Вина Дизеля. Они тепло обнялись под аплодисменты зрителей. Именно Вин пригласил Мидоу на фестиваль.

Звезды выбрали яркие образы. Уокер появилась в горчичном платье с высоким воротником и черных прозрачных туфлях. Сам Вин Дизель был одет в черный костюм. На его спине красовался постер 11-й части под названием «Форсаж навсегда». Их коллега по фильмам Мишель Родригес надела платье, расшитое пайетками, с бежевым шлейфом.

Мероприятие было приурочено к юбилею — франшизе «Форсаж» исполнилось 25 лет. В честь этого во Дворце фестивалей устроили специальный ночной показ. Вин Дизель выступил перед зрителями. В своей речи он упомянул «братство», которое объединяет всю команду, а также обратился к Мидоу.

Мидоу Уокер — дочь Пола Уокера, который погиб в автокатастрофе в 2013 году. Девушка выросла на Гавайях, но в 13 лет переехала к отцу в Калифорнию. На момент его смерти ей было 15 лет. Крестный отец Мидоу — Вин Дизель — вел ее к алтарю на свадьбе, однако в 2024 году ее брак распался. Сама Мидоу успела сняться в эпизодической роли в 10-й части «Форсажа».

Франшиза «Форсаж» — одна из самых кассовых в истории кино. За 25 лет фильмы собрали в мировом прокате $7,5 млрд. Премьера 11-й части «Форсаж навсегда» запланирована на 17 марта 2028 года.

