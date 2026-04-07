Милу Кунис заметили на шоппинге с 11-летней дочерью в Лос-Анджелесе

Папарацци засняли Милу Кунис во время редкого совместного выхода с ее 11-летней дочерью Уайетт. Актриса и ее наследница отправились за покупками в Лос-Анджелес, выбрав комфортные повседневные образы — сама Мила остановилась на лаконичном наряде, а Уайетт дополнила джинсы с дырами и принтованный верх, сообщает The Voice.

Звезда Голливуда замужем за Эштоном Кутчером — бывшим мужем Деми Мур. Пара тщательно оберегают личную жизнь от посторонних глаз, но иногда папарацци все же удается сделать редкие семейные кадры. На этот раз в объектив попала старшая дочь пары — Уайетт, которой в октябре исполнится 12 лет.

Девочка заметно выросла и стала похожа на обоих родителей. Но больше всего фанаты отмечают схожесть с мамой. Кунис, как обычно, выглядела стильно, но без лишнего пафоса: удобная одежда, минимум макияжа.

Напомним, история отношений Милы и Эштона началась задолго до романтики: они познакомились на съемочной площадке сериала «Шоу 70-х» и долгие годы оставались друзьями. В 2012 году, после развода Кутчера с Деми Мур, их дружба переросла в любовь.

Уже в 2014 году пара объявила о помолвке, в том же году сыграла свадьбу и стала родителями дочери Уайетт, а в 2016-м — сына Дмитрия.

Несколько лет назад над семейством нависла угроза из-за ареста рэпера Пи Дидди, которого обвинили в изнасиловании и рэкете. Кутчер в прошлом дружил с музыкантом и посещал его вечеринки. Однако супруги вовремя дистанцировались от скандальной фигуры, и это, по мнению инсайдеров, помогло им избежать проблем.

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала, как кормит грудью трехлетнего ребенка и попала в скандал.