Михаил Боярский вернулся в театр после падения с трех метров и операции

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, впервые после серьезной травмы, вызванной падением с высоты, вышел на сцену. Он сыграл роль Иосифа Сталина в спектакле «Театральный роман», который был поставлен в Театре имени Ленсовета. Эту информацию передает телеканал "78" в своем Телеграм-канале.

Зрители тепло приветствовали известного актера. Сообщается, что следующее выступление Михаила Боярского запланировано на 16 сентября, где он исполнит роль Герцога в спектакле «Ромео и Джульетта».

«Михаил Боярский впервые вышел на сцену Театра им. Ленсовета в новом сезоне. Он исполнил роль Иосифа Сталина в спектакле „Театральный роман“. Артист упал с высоты трех метров на спину во время спектакля, который прошел в середине апреля. Вскоре Боярскому провели успешную операцию, а после он прошел курс восстановления», — передает телеканал «78».

Михаил Боярский получил рят серьезных травм во время репетиции театральной постановки «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета. За кулисами артист оступился и упал с высоты примерно трех метров. В результате падения актер получил перелом ребра и ушиб легкого. Кроме того медики выявили у Боярского компрессионные переломы грудных позвонков и закрытую травму грудной клетки.