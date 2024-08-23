Михаил Боярский возобновит выступления за пределами Санкт-Петербурга

Народный артист РСФСР возобновит выступления за пределами Санкт-Петербурга, сообщил SHOT. Ранее певец страдал от проблем с сердцем — он перенес сердечный приступ в ноябре и все это время восстанавливался.

Как уточнил источник, за выезд артиста из Северной столицы придется заплатить цену в три раза больше, чем было. Боярский после реабилитации устраивал концерты, которые оценивались в 1 млн руб.

Сейчас же 74-летний певец готов провести концерты в Москве. За это придется заплатить 3 млн руб. и еще 150 тыс. за перелет организационной команды. Также в райдере артиста говорится, что Боярский должен жить в пятизвездочном отеле с питанием. Сам он будет проживать в люксе, а его помощники — в стандартном номере.

Отмечается, что программа выступления включает песни, совместные танцы и фотографии с Боярским.

Ранее сообщалось, что продюсера «Ласкового мая» Разина хотят проверить на финансирование ВСУ.