Михаил Галустян выступил на просветительском марафоне Знание.Первые

Михаил Галустян встретился с участниками марафон Знание.Первые в павильоне «Ямал» на площадке Города молодежи мира в «Сириусе». Для своего выступления он выбрал тему «Дипломатия смеха. Как юмор помогает достичь целей». Он рассказал, что сейчас востребован юмор на актуальные темы, на которые важно успеть отреагировать здесь и сейчас. А так как информационное пространство сегментировано, юмористу нужно провести большую исследовательскую работу, чтобы его шутки попали точно в цель.

«Я всегда понимаю, когда пошутить, где пошутить, для кого, перед кем и как. Если ты говоришь шутку, думая, что она не всем понравится, то прежде, чем ее сказать, надо в голове держать еще одну шутку либо понимать, что ты будешь говорить после этого», — подчеркнул Михаил Галустян.

Открытый диалог получился искренним и увлекательным — ребята спрашивали Михаила о его проектах, любимых образах, учебе в вузе и многом другом. Также спикер обсудил с участниками марафона искусственный интеллект, и сможет ли он заменить юмористов. Кроме того, Михаил Галустян сказал о важности самоиронии.

Михаил Галустян поделился с собравшимися своими мыслями о способности мечтать и ставить цели. По его мнению, мечта переходит в мысли, мысли — в намерения, намерения — в слова, слова — в действия, а действия — в цель.