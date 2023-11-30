Актера и певца Михаила Боярского уже завтра могут выписать из больницы, сообщает канал 112.

Артист чувствует себя хорошо и не хочет больше задерживаться в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

27 ноября 73-летний Боярский угодил в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт. После того как диагноз не подтвердился, артиста перевели из реанимации в общую палату отделения кардиологии.

После выписки ему все же будет рекомендован постельный режим. Поэтому все спектакли в театре имени Ленсовета с участием народного артиста РСФСР перенесены на январь.