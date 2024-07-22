Михалков отверг обвинения режиссера Беркович, заключенной в колонию

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков высказался об обвинениях в его сторону в доносе на театрального режиссера Евгению Беркович.

Беркович вместе со сценаристкой Светланой Петрийчук сейчас отбывает наказание в колонии общего режима по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист — Ясный Сокол». Им дали шесть лет заключения.

Ранее журналистка Юлия Таратута в эфире телеканала «Дождь»* заявила, что Михалков пожаловался на Беркович главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, после чего режиссера и сценаристку арестовали. Журналистка ссылалась на свои источники. Она рассказала, что диалог Бастрыкина и Михалкова произошел в бане.

В эфире программы «Бесогон ТВ», которая выходит на телеканале «Россия 1», Михалков заявил, что никогда не ходил в баню с Бастрыкиным, хотя с удовольствием бы сделал это. Кинорежиссер отметил, что никогда не доносил на Беркович, а слово донос — никак не подходит под данную ситуацию.

Ситуацию, сложившуюся вокруг него в связи с доносом, он назвал «глупой и бездарной». Вдобавок ко всему, отметил режиссер, с творчеством Беркович он знаком не был.

Раннее мы сообщали, что менеджеру сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Вячеславу Лычагину вынесли приговор за поджог военкомата.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом, а также признан нежелательной на территории РФ организацией