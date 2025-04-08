Микки Рурк шокировал фанатов новой внешностью

Перед своим появлением в реалити-шоу Микки Рурк, по мнению многих, испортил свою внешность неудачной пластической операцией. 72-летняя звезда присоединилась к участникам телевизионного проекта. После последней пластики Микки Рурка стало трудно узнать.

Этот голливудский актер стал последним, кто подписал соглашение об участии в реалити-шоу «Большой брат», премьера нового сезона которого назначена на 7 апреля. Перед началом проекта Микки поделился фотографией с прощального ужина, состоявшегося в Лондоне.

Фанаты секс-символа 80-х были шокированы изменениями во внешности актера. Многие пришли к выводу, что он перенес пластическую операцию, которая, к сожалению, оказалась неудачной: лицо актера было гладким, но выглядело неестественно натянутым.

Создавалось впечатление, что Микки испытывает трудности с улыбкой и потерял способность выражать эмоции.

Актер, прославившийся ролью в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Девять с половиной недель», получил шестизначный гонорар за участие в шоу, увеличив свое состояние, которое в настоящее время оценивается в £3,8 млн.

Тем не менее продюсеры опасаются, что бунтарский характер актера может привести к его досрочному уходу из проекта.

Ранее сообщалось, что Бузова решилась на еще один прокол в ухе и заявила, что не может остановиться.