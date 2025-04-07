«Не могу остановиться»: Бузова в очередной раз проколола ухо

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова решилась в очередной раз проколоть ухо ради красивой сережки. Об этом она сама рассказала в своем телеграм-канале, где привела видео из кабинета косметолога.

Артистка показала, как посещает косметолога, где ей в очередной раз прокалывает ухо, чтобы вставить туда понравившуюся сережку.

«Просто вау. Посмотрите, какая красота, господи!» — поделилась она результатом со своими подписчиками.

Бузова также заявила, что она не понимает теперь, как столько лет жила без такого украшения. Она добавила, что не может остановиться без того, чтобы снова порадовать себя. Под видео певица сообщила, что теперь, может быть, и остановится, но это не точно.

Ранее сообщалось, что бизнес-проект Бузовой под названием BUZfood прекратил свое существование из-за финансовых потерь. Это произошло из-за убытков, которые достигли 100 млн руб. Компания владела тремя ресторанами, а также выпускала спиртные напитки.