«Мила послала поцелуй маме»: как семья и поклонники почтили память Анастасии Заворотнюк в годовщину ее смерти

29 мая 2024 года не стало российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни на 54-м году после долгой борьбы с раком мозга. Ровно через два года, 29 мая 2025 года, ее близкие собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память актрисы, пишет Леди.Mail.

На могилу пришли вдовец Петр Чернышев, дочь актрисы и фигуриста и теща Валентина Борисовна. Они возложили цветы. Девочка послала воздушный поцелуй в сторону надгробия.

Семья также установила шатер, чтобы укрыться от дождя, и пригласила священника для панихиды. На церемонии были и фанаты — те, кто вырос на сериале «Моя прекрасная няня», который принес Заворотнюк всенародную любовь.

Анастасия была трижды замужем. Ее первый брак с Олафом Шварцкопфом продлился около года. В браке с Дмитрием Стрюковым родились дочь Анна и сын Майкл. В союзе с Петром Чернышевым на свет появилась дочка. Актриса не дожила до рождения внука — сына Анны. Дочь верит, что мать стала ангелом-хранителем ее ребенка.

