Временный портрет вместо мемориала: почему могила Инны Чуриковой осталась без памятника?

Инна Чурикова, одна из самых выдающихся актрис советского и российского кино, ушла из жизни в январе 2023 года. Спустя три года на могиле на Новодевичьем кладбище, где артистка похоронена с мужем Глебом Панфиловым, до сих пор нет памятника, сообщает KP.RU. Вместо полноценного надгробия лишь временный портрет на гранитной плите.

Театр «Ленком», где служила актриса, установил основание для будущего монумента и регулярно ухаживает за захоронением, но не имеет права возводить памятник самостоятельно.

Право на установку памятника остается за сыном Чуриковой и ее супруга, Иваном. В январе прошлого года появилась информация, что проект мемориала находится в стадии разработки, а им будет заниматься скульптор Айдан Салахова, которая дружит с Иваном. Однако с тех пор дело не сдвинулось с места.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Поклонники Чуриковой недоумевает, почему могила великих артистов, проживших в браке более 50 лет и создавших знаменитый творческий тандем, оказалась в таком состоянии.

