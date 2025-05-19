«Милан» остался без еврокубков в следующем сезоне

В 37-м туре Серии А «Милан» уступил в гостях «Роме» (1:3) и лишился шансов на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

«Милан» пропустил уже на третьей минуте — счет открыл Джанлука Манчини. Проблемы россонери усугубило удаление на 21-й минуте Сантьяго Хименеса. Впрочем, «Милан» сумел даже сравнять счет в меньшинстве после гола Жоау Феликса.

Однако во втором тайме Леандро Паредес и Брайан Кристианте склонили чашу весов в пользу «Ромы».

Таким образом, «Милан» остался на девятом месте за тур до окончания чемпионата Италии с 60 очками и в шестерку команд, которые получают путевки в еврокубки, уже никак не попадет. «Рома», напротив, претендует на попадание в Лигу чемпионов. Столичный клуб на один балл отстает от «Ювентуса», занимающего четвертую строчку (66 очков против 67).

«Милан» — самый титулованный клуб Италии по количеству международных трофеев. В частности, россонери семь раз выигрывали Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов).

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