Миллер назвал событие, ставшее триггером для покупки «Газпромом» «Зенита»

Летом 2005 года «Зенит» продал в «Спартак» одного из своих самых перспективных игроков Владимира Быстрова за €4 млн. Осенью того же года «Газпром» стал собственником петербургского клуба, выкупив контрольный пакет акций.

Миллер рассказал, что «Газпром», который на тот момент титульным спонсором, просил отменить сделку с Быстровым, но выяснилось, что-то изменить было уже поздно, футболист подписал контракт со «Спартаком».

«И вот это стало последней каплей, которая и привела нас к решению, что надо все брать в свои руки. И от статуса титульного спонсора уже переходить к статусу владельца. Что, собственно, мы и сделали», — признался Миллер.

После перехода в собственность «Газпрома» «Зенит» 10 раз выиграл чемпионат России (до этого была только одна победа в чемпионате СССР 1984 года), четырежды побеждал в Кубке страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2009 году «Зенит» заплатил «Спартаку» €9 млн за обратный переход Владимира Быстрова.