Миллер рассказал, почему Семак сменил в клубе Манчини

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал в сериале «Зенит навсегда», как в 2018 году принималось решение о назначении Сергея Семака главным тренером петербургского клуба.

В мае 2018 года «Зенит» по обоюдному согласию расторг контракт с Роберто Манчини. Под его руководством петербуржцы финишировали на пятом месте в РПЛ.

«Кадры наши тренерские иностранные таяли, таяли на глазах. При всем этом в руководстве футбольного клуба „Зенит“ продолжала бытовать такая убежденность, что „Зенит“ должен возглавлять иностранный тренер. Ну, ваш покорный слуга так не думал», — рассказал Миллер.

Сергей Семак шесть лет подряд приводил «Зенит» к победам в чемпионатах России (2019-2024). Лишь в минувшем сезоне петербуржцы уступили первую строчку «Краснодару». За два тура до конца сезона 2025/26 «Зенит» на один балл отстает от «быков» — только две эти команды ведут борьбу за золото.