Заморозка индексации в Нижегородской области: госслужащим в регионе перестанут субсидировать жилье

В Нижегородской области планируют заморозить индексацию целого ряда социальных выплат и окладов государственных служащих вплоть до 1 января 2028 года. Поводом для разработки такого жесткого законопроекта стало формирование областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов — документ уже опубликован на сайте регионального Законодательного собрания. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Нововведение напрямую затронет нижегородцев, замещающих государственные и муниципальные должности. В частности, государственным гражданским служащим временно отменят единовременную субсидию на приобретение жилого помещения и компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний. Кроме того, будет полностью приостановлена ежегодная индексация выплат для самых незащищенных слоев населения: ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны, многодетных, приемных и малоимущих семей, а также детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Под удар попадает и ежегодная индексация размера среднемесячного дохода, который используется для расчета мер социальной поддержки ветеранам, детям и пенсионерам — ее возобновят только в 2028 году. В общей сложности изменения затронут положения 15 региональных законов. Закон может вступить в силу уже с 1 января 2027 года.

В пояснительной записке к проекту указано, что эта вынужденная мера необходима для обеспечения сбалансированности регионального бюджета. На фоне прогнозируемого дефицита казны Нижегородской области, который превышает 30 миллиардов рублей, власти заявляют о курсе на жесткую оптимизацию расходов. Помимо заморозки выплат, планируется сократить затраты на содержание государственного аппарата, автономных некоммерческих организаций и уменьшить общую численность госслужащих на 15%.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии в 2027 году поднимут в феврале и апреле.