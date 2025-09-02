Названо число прокатившихся на фуникулере в Нижегородском кремле за летний сезон

За летние месяцы нижегородский кремлевский фуникулер перевез рекордные 143 тыс. пассажиров. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основной наплыв пассажиров пришелся на длинные июньские выходные, когда горожане и туристы особенно активно пользовались современным транспортным сервисом. С момента торжественного открытия 15 сентября 2024 года общее число посетителей фуникулера достигло почти 395 тыс. человек, что свидетельствует о его устойчивой популярности.

Финансовые результаты проекта также впечатляют: выручка от продажи билетов уже превысила 90 млн рублей. Стоит отметить, что с начала июля стоимость проезда в одну сторону установлена на уровне 350 рублей.

Фуникулер, связавший площадь Народного Единства и Рождественскую улицу с Нижегородским кремлем, работает в круглогодичном режиме, став не просто транспортом, но и новой знаковой достопримечательностью города, которая значительно упрощает доступ к историческому центру.

Ранее власти Нижегородской области анонсировали удорожание проезда на фуникулере.