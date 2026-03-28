«Миллион в месяц на содержание: юристы подсчитали, сколько Башаров может платить алиментов

Скандальный развод актера Марата Башарова, который не раз становился фигурантом громких историй о домашнем насилии, может обернуться для него внушительными финансовыми обязательствами. Юрист Александр Кудряшов подсчитал, сколько артист может выплачивать бывшей супруге Елизавете Шевырковой, если суд встанет на ее сторону, сообщает «Газета.Ru».

Брак Башарова и Шевырковой, продлившийся с 2017 по 2019 годы, закончился громким разводом: экс-супруга обвиняла его в регулярных побоях. Теперь же в дело вступают финансы: женщина подала на алименты, причем, по ее словам, сделала это по просьбе самого Башарова.

Юрист Александр Кудряшов оценил возможный размер выплат. В расчет он взял доходы актера, которые в 2019 году составляли около 40 млн рублей.

Основной заработок Башарова — съемки на телевидении и в кино. По данным эксперта, один съемочный день на ТВ приносил артисту около 500 тыс. рублей, в кино — от 300 тыс. рублей. После удержания НДФЛ ежемесячный доход составляет примерно 2,9 млн рублей. Стандартная доля алиментов на одного ребенка — 25%, что дает сумму около 725 тыс. рублей.

Однако, как отмечает Кудряшов, при высоких доходах плательщика или нестабильных заработках суд может назначить фиксированную сумму. Верхняя планка возможных алиментов, по его оценкам, достигает 830 тыс. рублей в месяц.

Сейчас, по данным СМИ, Башаров выплачивает около 100 тыс. рублей, но сумма меняется в зависимости от обстоятельств.

Личная жизнь актера остается бурной: после развода с Шевырковой он был женат еще дважды (на Елизавете Круцко и Екатерине Архаровой, последняя также обвиняла его в побоях), а в конце 2022 года рассекретил отношения с Асей Борисовой.

Ранее стало известно, что звезда «Кухни» Елена Подкаминская разводится с мужем.