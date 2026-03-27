Звезда «Кухни» Елена Подкаминская разводится с мужем

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская разводится с мужем Денисом Гущиным, сообщает Super. Информация об этом появилась в открытых данных на сайте Мирового суда Москвы.

Отмечается, что иск о расторжении брака подал сам Гущин. Документы поступили в суд в конце декабря 2025 года.

Подкаминская и Гущин поженились в 2017 году. За восемь лет брака у супругов родилось двое детей — дочь и сын.

Для актрисы этот брак был вторым. Ранее она была замужем за бизнесменом Александром Пляцевым. От первого брака Елена воспитывает дочь. Причины развода супруги не комментируют.

Подкаминская дебютировала в кино в 2002 году в сериале «Неудача Пуаро». Всего в ее фильмографии более 70 ролей. Широкая известность пришла с ролью директора ресторана Виктории Гончаровой в комедийном сериале «Кухня».

Актриса также участвовала в ледовых шоу: победила в проекте «Танцы со звездами» и получила приз зрительских симпатий в «Ледниковом периоде».

