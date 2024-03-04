Миниатюры, созданные под микроскопом, можно увидеть на выставке в Подмосковье

Уникальные предметы, которые были созданы под микроскопом, можно увидеть на выставке в Серпухове. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция «Шедевры микроискусства» начала работу в МВЦ города.

Автором представленных на выставке работ является мастер миниатюры и доктор физико-математических наук Владимир Анискин. Этому виду творчества он посвятил четверть века.

В общей сложности в коллекции мастера две с половиной сотни работ. На выставке можно увидеть порядка сорока из них. В их числе — предметы, которые включены в Книгу рекордов Гиннесса и в Книгу рекордов России.

Каждый экспонат можно рассмотреть при помощи специальной оптической системы.

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