Известный тренер сравнил поведение президентов ФИФА и ИИХФ

Назаров отметил, что глава ФИФА Джанни Инфантино уже осознал нелепость бана российских команд и призвал к его отмене.

«В свою очередь наш старый добрый друг, президент ИИХФ Люк Тардиф забился в угол и испуганно дрожит. Зато он, будучи французом, успел протащить на Олимпиаду сборную Франции, как раз занявшую место нашей сборной. Очень странное совпадение», — сказал Назаров.

Он подчеркнул, что у России огромное число звездных хоккеистов в НХЛ, а чемпионат — сильнейший в Европе. Соответственно, бан одной из сильнейших сборных снижает популярность и медийность олимпийского турнира. По мнению Назарова, очевидное объяснение — «нас боятся, мы лучшие».

