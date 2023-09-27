Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта»

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Об этом свидетельствует обновленный реестр прокатных удостоверений фильмов, где не оказалось кинокартины.

«Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023», – говорится в документе.

«Айта» стал самым кассовым фильмом якутского режиссера Степана Бурнашева. Несколько дней назад он пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров. В Роскомнадзоре исчезновение фильма объяснили выявлением «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».

Российский блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, осудил решение РКН и высказался в поддержку фильма. Он обратился к РКН в официальной группе ведомства во «Вконтакте» с просьбой предоставить результаты экспертизы, согласно которой в «Айте» нашли признаки «деструктивной информации», однако Баженова заблокировали.

Как заявляют создатели фильма, он основан на реальных событиях. Картина повествует о девушке по имение Айта, которая решает убить себя после вечеринки с одноклассниками. В предсмертной записке она написала, что ненавидит некоего Афоню. Этим парнем оказался русский полицейский Афанасий, который подвозил Айту после вечеринки домой.