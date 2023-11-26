Минкультуры закупило почти 3 миллиона новых книг для российских библиотек
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Российское Минкультуры закупило более 2,8 миллионов новых книг для библиотек страны, проходящих модернизацию по стандартам национального проекта ведомства «Культура». Соответствующее заявление сделала замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, ее слова передает издание РИА Новости.
Она сообщила о том, что в период с 2019 по конец текущего года будет модернизировано почти 1100 библиотек по всей России. Преподобная добавила, что министерство уже почти справилось с поставленной задачей, и уделило особое внимание не только обновлению библиотек, но и их книжного фонда. По ее словам, ведомство закупило более 2,8 миллионов новых книг.
Замминистра также рассказала о том, что в следующем году будет открыто еще почти 150 модельных библиотек, и 12 из них будут модернизированы на территории новых российских регионов.
В рамках того же проекта, с 2019 года в детские школы искусств и училища было закуплено более 50 тысяч музыкальных инструментов, заявила Преподобная. Она подчеркнула, что более 65% из этих инструментов были произведены в России. К 2024 году планируется оснастить новыми инструментами более 1800 школ искусств и училищ, добавила замминистра.
«Поставки идут активно», – заключила она.