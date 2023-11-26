Минкультуры закупило почти 3 миллиона новых книг для российских библиотек

Она сообщила о том, что в период с 2019 по конец текущего года будет модернизировано почти 1100 библиотек по всей России. Преподобная добавила, что министерство уже почти справилось с поставленной задачей, и уделило особое внимание не только обновлению библиотек, но и их книжного фонда. По ее словам, ведомство закупило более 2,8 миллионов новых книг.

Замминистра также рассказала о том, что в следующем году будет открыто еще почти 150 модельных библиотек, и 12 из них будут модернизированы на территории новых российских регионов.

В рамках того же проекта, с 2019 года в детские школы искусств и училища было закуплено более 50 тысяч музыкальных инструментов, заявила Преподобная. Она подчеркнула, что более 65% из этих инструментов были произведены в России. К 2024 году планируется оснастить новыми инструментами более 1800 школ искусств и училищ, добавила замминистра.