Минспорта собирается ввести потолок зарплат в РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) могут ввести потолок зарплат по примеру того, который действует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Потолок зарплат – в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур», я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле», — сказал Дегтярев.

В КХЛ потолок зарплат действует с сезона 2021/2022. С момента введения его размер не менялся и составляет 900 млн руб.

Это уже не первая инициатива Минспорта по реформированию российского футбола. Ранее сообщалось, что министерство планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.