Минцифры России потребовало у соцсетей и онлайн-кинотеатров данные о поведении пользователей

Новая инициатива Минцифры России, обязывающая онлайн-кинотеатры и соцсети передавать детальную статистику о поведении пользователей, объясняется необходимостью оценки реальных медийных процессов. Как пояснил зампред профильного думского комитета Андрей Свинцов, такая информация критически важна для анализа рекламного потенциала контента и эффективности цифровых площадок. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, суть предлагаемых изменений заключается в сборе обезличенных, но постоянных идентификаторов на основе номеров телефонов, а также детальных данных о просмотрах, включая моменты пауз и перемотки. Это позволит государству и рынку увидеть полную картину того, как контент потребляется и распространяется посредством множества платформ, от телевидения до социальных сетей. В современных условиях, когда медиа и блогеры действуют одновременно в разных цифровых средах, традиционные методы измерения аудитории уже не дают объективной картины.

Парламентарий подчеркнул, что станет возможно точно определять, какие площадки и форматы контента обеспечивают наибольший охват и вовлеченность. Это, в свою очередь, позволит оптимизировать рекламные стратегии и повысить эффективность медийных проектов. Таким образом, сбор статистики направлен на создание прозрачной и понятной системы измерения аудитории, что отвечает интересам как бизнеса, так и государства в условиях цифровой трансформации медиапространства.

Ранее сообщалось, что на Госуслугах появится QR-код для покупок 18+, кино и офисов.