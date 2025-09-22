У россиян появится свой собственный QR-код

На портале «Госуслуги» в сервисе «Госдоки» появится возможность генерации QR-кода, который можно будет использовать наравне с бумажным паспортом. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Это нововведение станет частью цифровизации документооборота в стране.

На первом этапе QR-код можно будет применять в магазинах при покупке товаров с возрастными ограничениями, в кинотеатрах и музеях для прохода на мероприятия, в офисных центрах с пропускной системой, а также при отправке и получении почтовых отправлений.

В последующем использование кода расширится на финансовые организации, многофункциональные центры (МФЦ), салоны сотовой связи, частные медицинские учреждения и гостиницы.

Подключение организаций к сервису «Госдоки» будет происходить постепенно в сроки, установленные правительством.

Важной особенностью системы является безопасность персональных данных — при проверке QR-кода будут отображаться только необходимые сведения. Например, сотрудник кинотеатра увидит только фотографию и информацию о возрасте, без доступа к полным паспортным данным.

