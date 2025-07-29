«Мир уплыл вперед»: тренер оценил прогресс мирового плавания за время отсутствия россиян

Главный тренер сборной России Андрей Шишин высказался о прогрессе мирового плавания за шесть лет, в течение которых российские спортсмены не выступали на чемпионатах мира.

«Мир уплыл — секунды стали совсем другие, результаты уплыли далеко наверх. Когда Рылов плавал 100-метровку за 52 секунды, никого и рядом не было, Климент Колесников только подключался. Сейчас мы плывем 52,5 секунды и еле-еле попадаем с Мироном Лифинцевым в финал», — отметил специалист.

За два соревновательных дня на чемпионате мира в Сингапуре российские пловцы не завоевали ни одной медали. Лучшим был результат Кирилла Пригоды — четвертое место, но и он был дисквалифицирован после финального заплыва. Пятое место на стометровке баттерфляем заняла Дарья Клепикова.

Также в финалы на 100 м на спине вышли Климент Колесников и Мирон Лифинцев, а Евгения Чикунова — на 100 м брассом.

