Российская саблистка Яна Егорян стала трёхкратной чемпионкой мира по фехтованию, завоевав золотую медаль на соревнованиях в Тбилиси. В финальном поединке она одержала победу над представительницей Польши Зузанной Цесляр.

Всё это случилось на фоне давления на российскую спортивную делегацию в «дружественном» Тбилиси. Накануне турнира, около четырёх часов утра, неизвестные разбудили членов команды из России. У гостиницы, где проживали спортсмены, злоумышленники устроили шумную акцию с использованием фейерверков и петард, сопровождая это оскорблениями.

Они несли с собой флаги Грузии, Украины, Европейского союза.

Тем не менее, Егорян, которой ранее не давали возможности участвовать в международных турнирах, смогла одержать уверенную победу, посвятив ее всем русским.

«Россия, это для вас!» — заявила в интервью журналистам спортсменка после финальной схватки.

В грядущем поединке в рамках 1/8 финала турнира по фехтованию на рапирах наша команда встретится с командой Украины.