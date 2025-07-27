«Россия, это для вас!»: Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию
Россиянка Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию в Тбилиси
Фото: [lequipe.fr]
Российская саблистка Яна Егорян стала трёхкратной чемпионкой мира по фехтованию, завоевав золотую медаль на соревнованиях в Тбилиси. В финальном поединке она одержала победу над представительницей Польши Зузанной Цесляр.
Всё это случилось на фоне давления на российскую спортивную делегацию в «дружественном» Тбилиси. Накануне турнира, около четырёх часов утра, неизвестные разбудили членов команды из России. У гостиницы, где проживали спортсмены, злоумышленники устроили шумную акцию с использованием фейерверков и петард, сопровождая это оскорблениями.
Они несли с собой флаги Грузии, Украины, Европейского союза.
Тем не менее, Егорян, которой ранее не давали возможности участвовать в международных турнирах, смогла одержать уверенную победу, посвятив ее всем русским.
«Россия, это для вас!» — заявила в интервью журналистам спортсменка после финальной схватки.
В грядущем поединке в рамках 1/8 финала турнира по фехтованию на рапирах наша команда встретится с командой Украины.