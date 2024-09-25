Экс-футболист «Ювентуса» Пьянич прилетел в Москву для завершения своего перехода в ЦСКА

Миралем Пьянич, экс-игрок «Ювентуса», «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины, прилетел в Москву для заключения контракта с московским ЦСКА, сообщило РИА Новости.

Сайт sportske.ba информирует, что 34-летний игрок полузащиты пройдет полный медосмотр и заключит договор с клубом уже в среду, 25 сентября.

По данным издания, Пьянич после затяжного процесса переговоров согласовал контракт с ЦСКА на один сезон с опцией продления еще на один. Его зарплата составит один миллион евро плюс различные бонусы.

После завершения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ 1 июля Пьянич стал свободным агентом. СМИ писали, что футболиста также хотели подписать «Милан», «Леганес» и турецкий «Коньяспор», но по итогу Пьянич выбрал российский клуб.

Ранее сообщалось, что ФИФА отклонила запрос Палестины об исключении израильских команд из турниров.