«Мирно скончалась во сне»: от онкологии умерла 51-летняя королева красоты Натали Нг

Гонконгская актриса и модель Натали Нг, которая в 1998 году была стала победительницей конкурса «Мисс Гонконг», ушла из жизни, пишет The Voice. Ей был 51 год. Причиной смерти стал рак груди, с которым она боролась последние несколько лет.

Близкие актрисы сообщили, что она скончалась мирно, во сне, в больнице. Натали попала в лечебницу вечером 7 июня. Ее две дочери успели попрощаться с матерью, а священник совершил обряд помазания елеем.

Натали родилась 17 октября 1974 года в Гонконге. Она получила образование в Канаде и США, окончив Университет Ратгерса. Некоторое время работала стажером в сфере компьютерных продаж, но судьба уготовила ей другой путь.

В 1998 году Нг победила на конкурсе красоты «Мисс Гонконг» и сразу же подписала контракт с крупным телеканалом TVB. С 2000 года она активно снималась в кино и телесериалах, также работала ведущей и даже выпускала песни.

В 2011 году Натали вышла замуж за бизнесмена Чана Кимлина. В этом браке родились две дочери. Однако в 2022 году актрисе диагностировали рак молочной железы. Болезнь прогрессировала, и в 2024 году перешла в четвертую стадию. Несмотря на тяжелое состояние, Нг открыто рассказывала о своей борьбе с онкологией, поддерживая других пациентов. За год до смерти она развелась с мужем.

Ранее сообщалось, что в Казахстане после операции умерла популярная блогерша Сауле Базархан.