Миронова тайно развелась с бизнесменом Сорокой

Народная артистка РФ Мария Миронова, которая всегда старалась держать личную жизнь в секрете, неожиданно оказалась в центре судебного разбирательства. Как пишет The Voice, актриса весной 2023 года тайно развелась со своим четвертым мужем, бизнесменом Андреем Сорокой.

Хотя с момента расставания прошло уже почти три года, теперь экс-супруг решил действовать через суд, обвинив Миронову в том, что она препятствует его общению с их общим сыном.

Мальчик родился в 2019 году, причем буквально через десять дней после того, как пара сыграла свадьбу в Греции. Тогда эта новость стала неожиданностью для многих, ведь Миронова умело скрывала свои отношения. Однако, судя по всему, семейное счастье продлилось недолго.

Сорока уже трижды обращался в Пресненский суд Москвы. Его первый иск был отклонен из-за ошибок в оформлении, но в феврале 2026 года он подал новое заявление, и на этот раз его приняли к рассмотрению. В иске мужчина утверждает, что бывшая жена ограничила его в общении с ребенком. Он росит служителей Фемиды помочь заключить соглашение о родительских правах. Беседа по этому вопросу назначена на 2 июня.

Напомним, что у Мироновой, которая является дочерью легендарных актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой, и до этого были непростые отношения с мужчинами. Первым ее избранником стал Игорь Удалов, в браке с которым родился сын Андрей. Затем последовали браки с Дмитрием Клоковым и Алексеем Макаровым.

