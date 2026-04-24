В Балашихе начали подготовку территории к реконструкции улицы Шестой

В городском округе Балашиха строители приступили к подготовительным мероприятиям перед реконструкцией улицы Шестой. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обновлению подвергнется участок протяженностью свыше 500 м — он станет заметно комфортнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов.

Зона реконструкции охватит отрезок от пересечения с улицей Струве до улицы Главной. Дорожное полотно расширят, что позволит увеличить пропускную способность и снизить вероятность заторов в часы пик. Вдоль проезжей части обустроят современные тротуары и организуют более 30 новых парковочных мест.

Особое значение обновленной дороги заключается в том, что она обеспечит беспрепятственный и комфортный подъезд к строящейся областной больнице — ключевому объекту здравоохранения региона. Кроме того, по дороге будет удобно добираться до расположенной поблизости школы и детского сада.

Старт основных строительных работ запланирован на II квартал текущего года. Завершить все этапы реконструкции намерены в IV квартале 2027 года.

