В Наро-Фоминске в рамках нацпроекта отремонтируют 15 км дорожного покрытия

В Наро-Фоминске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют покрытие на шести участках региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего в рамках ремонтного сезона обновят порядка 15 км покрытия на шести участках, которые связывают между собой населенные пункты округа, а также ведут к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и другим местам притяжения жителей», - отметили в ведомстве.

Наибольший объем работ проведут на участке между деревнями Литвиново и Таширово. Здесь заменят более 4 км покрытия. Этой дорогой ежедневно пользуются порядка 7,5 тыс. авто.

Также отремонтируют участок улицы Володарского в Наро-Фоминске, участок от трассы А-108 до деревни Ступино, участок между поселком Дубки и городом Верея, участки между деревнями Симбухово и Колодкино, Вышегород и Дуброво.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона перешли на весенний режим работы.