Главный нарколог Подмосковья рассказал, как употребление спиртного влияет на эффективность вакцинации

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о влиянии спиртного на эффективность вакцинации. По его словам, алкоголь снижает эффективность прививок.

«Алкоголь подавляет работу иммунной системы. Даже от небольших доз спиртного активность клеток, отвечающих за распознавание чужеродных агентов и выработку антител, — заметно снижается. Процесс образования антител заметно снижается, уменьшается их общее количество и эффективность», - пояснил врач.

Специалист отметил, что алкоголь также вызывает интоксикацию, нагружает печень и нарушает обмен веществ. Организм, которому для формирования иммунитета после прививки требуются ресурсы, направляет все силы на вывод алкоголя.

Помимо этого, употребление алкоголя может усилить обычные поствакцинальные реакции.

